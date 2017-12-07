Поющий хиты Королевой маньяк-гей осчастливил полицейских на допросе

В Сети появилось видео допроса жителя Башкирии. Его подозревают в серии убийств.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как мужчина, получивший прозвище "маньяк-гей", сидит в полицейском участке. Он поет легендарный хит Наташи Королевой "Маленькая страна". По версии следствия, именно с помощью этой песни он втирался в доверие к жертвам.

Отметим, пострадавших можно понять. Молодой человек, без сомнения, не лишен таланта и обладает отличными вокальными данными. Неудивительно, что очарованные его голосом, словно дудочкой гамельнского крысолова, жертвы соглашались пустить его в свои квартиры.