Поющий хиты Королевой маньяк-гей осчастливил полицейских на допросе
На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как мужчина, получивший прозвище "маньяк-гей", сидит в полицейском участке. Он поет легендарный хит Наташи Королевой "Маленькая страна". По версии следствия, именно с помощью этой песни он втирался в доверие к жертвам.
Отметим, пострадавших можно понять. Молодой человек, без сомнения, не лишен таланта и обладает отличными вокальными данными. Неудивительно, что очарованные его голосом, словно дудочкой гамельнского крысолова, жертвы соглашались пустить его в свои квартиры.
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