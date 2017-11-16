Маньяк-гей из Перми пел жертвам песни Королевой

Жители Перми напуганы странным маньяком, грабящим посетителей ночных клубов. На счету преступника уже четыре жертвы.

Чтобы втереться в доверие к посетителям увеселительных заведений города, мужчина флиртует с ними и напевает одну из песен Натальи Королевой. После этого очарованные местным "гамельнским крысоловом" жертвы приглашают его к себе домой для более тесного знакомства.

Когда маньяк оказывается в чужой квартире, он начинает душить хозяйку, пока та не потеряет сознание. После этого злоумышленник выносит из квартиры драгоценности и ценные вещи. Таким образом он поступил уже с тремя жительницами Перми.

Как сообщает паблик Mash, на счету любителя творчества Королевой не только женщины. Полиция обнаружила, что его жертвой стал мужчина. Его злоумышленник душить не решился, видимо, не был уверен в своих силах. Он заколол доверчивого пермяка ножом. Втереться к нему в доверие у маньяка получилось, похоже, благодаря гомосексуальным наклонностям.

Бисексуальность злоумышленника сильно затрудняет работу следователей. Кроме того, он крайне осторожен – всегда меняет места, где ищет жертв. Иногда он знакомится с ними прямо на улицах города.

Напомним, это не единственная история о маньяках в Перми. Ранее Dni.Ru писали, что 26 июня в городе мужчина внезапно напал на ожидающих транспорт людей. Он нанес им несколько ножевых ранений. Один из пострадавших скончался на месте, вторая жертва погибла в больнице. Злоумышленника, которого из-за внезапного характера и кровавости нападения успели прозвать маньяком, задержать не удалось. Он и его жертвы знакомы не были.