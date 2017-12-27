Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры

Необычное уголовное дело возбудили в городе Братске Иркутской области. Трагедия произошла в пьяной драке.

Компания из четырех человек выпивала в Правобережном районе. Во время посиделок две подруги вспомнили былые обиды и сильно поругались на языке жестов. Вскоре перепалка переросла в драку.

В пьяном гневе 36-летняя жительница Братска несколько раз ударила 48-летнюю оппонентку по голове. От полученных травм женщина скончалась.

Осложнило расследование то, что все участники дела, свидетели и родственники оказались глухонемыми. Допрашивать их пришлось с помощью сурдопереводчика, сообщает Братская студия телевидения.

По словам руководителя Следственного отдела по Падунскому району Братска Андрея Иващенко, подозреваемая раскаивается в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

К сожалению, преступления на почве алкогольного опьянения – не редкость. В феврале прошлого года в городе Енисейске Красноярского края женщина зарезала супруга за то, что он слушал музыку и мешал ей спать.

Мать двоих детей написала явку с повинной. Оказалось, что она стоит на учете у нарколога по причине злоупотребления алкоголем. Сибирячку приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.