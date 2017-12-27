Муж зарубил топором российскую журналистку

На Кубани погибла журналистка районного телеканала Жанна Вебер. 29-летнюю красавицу зверски убил муж.

"Вчера она была, насколько мы знаем, убита. Убийство вроде на бытовой почве", – сообщил ТАСС директор телекомпании Александр Киреев.



В соцсети появилась информация, что муж журналистки ударил ее топором по голове. От полученной травмы Жанна скончалась. Осознав содеянное, мужчина попытался покончить с собой, однако его спасли. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает Пятый канал.

У Вебер остался маленький сын. "Сейчас думаем, как мы можем помочь семье погибшей. Конечно, хочется что-то сделать", – отметил Киреев.



Жанне Вебер было 29 лет. На Лаба-ТВ она трудилась с 2005 года, придя туда еще школьницей. После окончания университета девушку взяли в редакцию новостей телеканала. Она выпускала программы "Медицинский вестник", "Актуальный разговор", "Школьный журнал".

Позже Вебер стала автором и ведущей спортивного обозрения "Тайм-аут" и программы о событиях в культурной жизни района. "Жанна работала у нас журналистом до 2013 года, потом уволилась – работала в районном Департаменте культуры. В последнее время делала для нас программы от Департамента культуры и Департамента физкультуры и спорта", – рассказал директор телекомпании.