Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь

Жительница города Лебедяни Липецкой области, где произошла кровавая драма, рассказала о том, как обычно проводили свой досуг друзья Максима Грибанова, который расправился с супругой. Она лично знала погибшую 30-летнюю Анастасию и нравы местных мужчин.

Женщина обратила внимание, что, несмотря на громкие крики избиваемой мужем Анастасии, на помощь ей никто не пришел. Также она заявила, что пятилетнюю дочь жертвы от первого брака спасло то, что в момент истязательств ее матери девочки не было дома.

"Почему никто не заступился? Может, никто не хотел вмешиваться, но она кричала на протяжении шести часов", - цитирует знакомую погибшей "Пятый канал". "Хорошо, что не было ее дочери. Он бы ее убил", – считает она.

Жительница Лебедяни подчеркнула, что большинство мужчин в их городе относятся к своим спутницам так же, как Грибанов. "Они могут любую девушку взять, увезти в лес, изнасиловать и закопать где-нибудь. И им не будет совестно", – приводит ее слова РЕН ТВ.

Женщина добавила, что такое поведение для мужчин из компании Максима являлось нормой. По ее словам, устроить в городе групповое изнасилование, участниками которого могли стать около 40 мужчин, было обычным делом. При этом она отметила, что их не волновал ни возраст "жертв", ни семейное положение.

Напомним, ранее житель Липецкой области Максим Грибанов до смерти забил свою гражданскую супругу Анастасию. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с многочисленными гематомами и переломами.

Известно, что у погибшей осталась дочь от первого брака. Девочка стала сиротой, поскольку ее отец в 2012 году погиб в автокатастрофе. По факту произошедшего проводится проверка.