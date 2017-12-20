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Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь

Фото: vk.com
Жительница города Лебедяни Липецкой области, где произошла кровавая драма, рассказала о том, как обычно проводили свой досуг друзья Максима Грибанова, который расправился с супругой. Она лично знала погибшую 30-летнюю Анастасию и нравы местных мужчин.
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Женщина обратила внимание, что, несмотря на громкие крики избиваемой мужем Анастасии, на помощь ей никто не пришел. Также она заявила, что пятилетнюю дочь жертвы от первого брака спасло то, что в момент истязательств ее матери девочки не было дома.

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"Почему никто не заступился? Может, никто не хотел вмешиваться, но она кричала на протяжении шести часов", - цитирует знакомую погибшей "Пятый канал". "Хорошо, что не было ее дочери. Он бы ее убил", – считает она.

Жительница Лебедяни подчеркнула, что большинство мужчин в их городе относятся к своим спутницам так же, как Грибанов. "Они могут любую девушку взять, увезти в лес, изнасиловать и закопать где-нибудь. И им не будет совестно", – приводит ее слова РЕН ТВ.

Женщина добавила, что такое поведение для мужчин из компании Максима являлось нормой. По ее словам, устроить в городе групповое изнасилование, участниками которого могли стать около 40 мужчин, было обычным делом. При этом она отметила, что их не волновал ни возраст "жертв", ни семейное положение.

Фото: vk.com

Напомним, ранее житель Липецкой области Максим Грибанов до смерти забил свою гражданскую супругу Анастасию. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с многочисленными гематомами и переломами.

Известно, что у погибшей осталась дочь от первого брака. Девочка стала сиротой, поскольку ее отец в 2012 году погиб в автокатастрофе. По факту произошедшего проводится проверка.

Автор: Людмила Фоканова20 декабря 2017, 09:38

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