Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев

До смерти избитая супругом 30-летняя жительница города Лебедянь Липецкой области Анастасия не хотела обращаться за медицинской помощью. Ее насильно увезли в больницу отец и тетя, которым об инциденте рассказала соседка девушки.

К медикам ее доставили со сломанными ребрами и обширной гематомой головного мозга. Знакомые с ситуацией люди уверены, что Анастасия очень боялась жестокого мужа, поэтому сопротивлялась помощи врачей.

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34-летний Максим Грибанов всячески проявлял свою власть над гражданской супругой. Он заставил ее уволиться с работы в лебедянской администрации, удалить аккаунты в соцсетях и часто бил, не стесняясь делать это даже на людях, сообщает Life.ru.

По словам подруги погибшей, в тот злополучный день Максим и Анастасия поругалась в придорожном кафе "Дон". На глазах у посетителей мужчина вытащил супругу за ноги из заведения и начал избивать возле автозаправки. Расправа продолжилась у подъезда, а затем – в квартире девушки, после чего подозреваемый отвез жертву к себе, а сам отправился заметать следы.

Напомним, знакомый с ситуацией местный депутат рассказал, что мужчина избивал и свою первую супругу. Так же поступал он и с новой избранницей. По мнению законодателя, так он демонстрировал свою власть.

Максим Грибанов арестован. Ему грозит 15 лет тюрьмы. У погибшей осталась дочь от первого брака. Она теперь круглая сирота – родной отец девочки погиб в автомобильной катастрофе.