Под Краснодаром убили сотрудника Росгвардии

Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Воскресенье 26 ноября
Лента новостей
16:42
Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке
15:15
Красавиц из королевских семей вывели на подиум
14:30
Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь (фото)
13:59
Нумеролог раскрыл вранье Шаляпина
13:19
Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку
12:49
Москвичи пережили самую морозную ночь осени
12:11
Малахов рассказал о проблемах в семье после рождения сына
11:50
Откровенные фото Ольги Орловой
11:44
На МКАД произошло смертельное ДТП
11:37
Почему актриса Снаткина скрывает ребенка
11:07
Как менялся Максим Аверин
10:54
Поплавской угрожают из-за поддержки молодой жены Джигарханяна
10:25
Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
20:56
Добровольцы из ЧВК "Вагнера" разберутся с диверсантами в ЛНР
19:05
Хворостовского привезли в Москву на прощание
18:17
Салтыкова раскрыла скандальные подробности брака с певцом
17:55
После ухода мужа звезда "Дома-2" стала весить 30 кг
17:25
В РПЦ приписали себе успех Apple
16:47
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
16:19
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
16:01
На севере Москвы появится крупный транспортный хаб
15:46
Любимые музыканты россиян
15:33
Участницу "Дома-2" обвинили в мошенничестве
15:29
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
15:13
Молодой боксер умер после нокаута на ринге
14:45
Гоняющий по тротуарам в центре Москвы мажор обматерил прохожих (видео)
14:28
Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"
14:05
Звезда "Физрука": Меня скоро посадят
13:34
В Москве подростки насмерть забили друга
13:26
Самое дорогое разочарование: у iPhone X нашли новый дефект
12:48
Беременную Миддлтон обругали за вызывающий наряд
12:23
Скандальная Бузова показала себя с неожиданной стороны (видео)
11:58
Звезда "Голоса" рассказала о попытках похудеть
11:41
Элитные подарки к Новому году
11:30
Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием
10:50
Мужчина насмерть замерз в Москве
10:45
Сын отказывается смотреть провокации Шепелева
10:25
На кладбище в Москве найдено тело измученного мужчины
10:21
В семье Веры Сотниковой произошла трагедия
10:00
Тайные любовницы Фиделя Кастро
21:56
Юлия Савичева потеряла ребенка
21:41
Пассажирки передрались в поезде московского метро
21:02
В лондонском метро произошла стрельба
20:47
Штурм разнесла "трусливого пьянчугу" Осина
20:26
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
20:09
Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
19:53
Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку
19:52
Бузова показала котика в полотенце
19:50
Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней
19:22
У станции метро в Москве случилось обрушение асфальта
19:02
"Анорексичка": Бузова испугала подписчиков экстремальной худобой
18:46
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
18:19
Тарасова подняли на смех за нелепый вид
18:17
Частный авиаклуб в Кубинке подозревают в незаконной коммерческой деятельности
18:02
Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина
17:53
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
17:52
Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео
17:48
Совет на выходные
17:28
Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи
16:53
Хворостовского похоронят рядом с любимым Шаляпиным
16:33
В России успешно испытали новую противоракету
16:26
В Петербурге умер известный журналист
16:06
В центре Москвы водитель иномарки наехал на пешеходов
15:55
Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками
15:51
Министру энергетики стало смешно от цен на бензин
15:25
В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена
15:21
Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза
15:11
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
15:06
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии
14:58
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
14:57
При взрыве в Египте погибли 50 человек
14:49
Зять Ельцина лишился работы
14:42
Меланья Трамп порадовала американцев нарядом юной студентки
14:29
Беременная Захарова: Я настроена на семейную жизнь
14:28
У россиян новые проблемы с алкоголем
14:23
На украинском ТВ закатили истерику из-за бездарного Порошенко
14:21
Подробности шикарной свадьбы Кузина и Артемовой из "Дома-2"
14:18
Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее
14:04
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
13:55
Россиянам разрешат неофициальное использование герба
13:51
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
13:28
В центре Москвы мужчина отобрал у школьника 500 рублей
13:21
Найдена неожиданная польза спорта
13:17
Демидовой досталось за сноба Серебренникова
13:17
Правило пяти свиданий
13:07
Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
13:07
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
13:07
Истерички используют мужчин
12:39
Телефонных террористов заблокируют без суда
12:38
Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой
12:32
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
12:16
Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе
12:16
Хворостовский оставил миллионы долларов
12:10
Открылась правда о семье пожалевшего солдат вермахта школьника
11:55
Россиянину пересадили палец ноги на кисть
11:48
В центре Москвы пьяный пациент напал на скорую помощь
11:36
Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов
11:27
Госдума приняла трехлетний бюджет роста
11:15
Чиповская "выхолощена" из-за смерти ребенка
11:12
Трамп приготовил россиянам подлость
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием
Регионы

Под Краснодаром убили сотрудника Росгвардии

прочитано 502 раза

В ночь на 26 ноября в ресторане "Астория" в городе Армавир Краснодарского края произошла перестрелка, передает телеграм-канал Mash. В результате погибли трое человек. Среди жертв стрельбы – начальник отдела городской вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемого – Мухтара Малсюгенова – объявили в розыск. В полицейской ориентировке говорится, что он владеет пистолетом МР-80-13Т и может передвигаться на BMW X5 черного цвета или на серебристом Mercedes-Benz E200 Kompressor.

26 ноября 2017, 12:23

комментарии

Политика

Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Стали известны реальные правители Украины
Луганск спасли от украинских убийц

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой
Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку

Проишествия

Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Шоу-бизнес

Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием

Светские журналисты и зрители телестройки ждали скандала или хотя бы драки
Шоу-бизнес

Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза

Феномен любви россиян к великому певцу из Лондона
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь (фото)

Дочь известного российского теннисиста выложила в Instagram откровенный снимок
Общество

Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке

Супруги счастливы в браке уже 20 лет

Гороскоп

Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни

Фоторепортажи

Демидовой досталось за сноба Серебренникова
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

Красноярские дворники покосили снег (видео)
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru