Под Краснодаром убили сотрудника Росгвардии

В ночь на 26 ноября в ресторане "Астория" в городе Армавир Краснодарского края произошла перестрелка, передает телеграм-канал Mash. В результате погибли трое человек. Среди жертв стрельбы – начальник отдела городской вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемого – Мухтара Малсюгенова – объявили в розыск. В полицейской ориентировке говорится, что он владеет пистолетом МР-80-13Т и может передвигаться на BMW X5 черного цвета или на серебристом Mercedes-Benz E200 Kompressor.