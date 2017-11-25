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В Петербурге девушку изуродовали и выбросили в мусоропровод

Фото: vk.com
В Санкт-Петербурге молодая девушка стала жертвой жестокого преступления. Медики извлекли 22-летнюю Николь из мусоропровода.
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В мусоропроводе одного из жилых домов на Пролетарской улице в районе Колпино на юго-востоке Санкт-Петербурга была обнаружена израненная девушка, передает "РЕН ТВ". Пострадавшую госпитализировали со множеством травм – компрессионным переломом шейно-грудного отдела позвоночника и сотрясением мозга.

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Многочисленные ушибы лица и тела буквально изуродовали несчастную. Пока полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, врачи борются за жизнь девушки. По данным телеканала, жертвой жестокого нападения стала 22-летняя Николь.

Предполагаемая жертва. Фото: vk.com

По данным социальной сети "ВКонтакте", девушка в последний раз выходила в сеть 24 ноября в 21:23. По предварительным данным, приблизительно в это время и произошло нападение. Никаких намеков на то, что могло стать причиной жестокой расправы, на странице пострадавшей нет.

Предполагаемая жертва. Фото: vk.com

Автор: Геннадий Куприянов25 ноября 2017, 16:51

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