В Петербурге девушку изуродовали и выбросили в мусоропровод
В мусоропроводе одного из жилых домов на Пролетарской улице в районе Колпино на юго-востоке Санкт-Петербурга была обнаружена израненная девушка, передает "РЕН ТВ". Пострадавшую госпитализировали со множеством травм – компрессионным переломом шейно-грудного отдела позвоночника и сотрясением мозга.
Многочисленные ушибы лица и тела буквально изуродовали несчастную. Пока полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, врачи борются за жизнь девушки. По данным телеканала, жертвой жестокого нападения стала 22-летняя Николь.
По данным социальной сети "ВКонтакте", девушка в последний раз выходила в сеть 24 ноября в 21:23. По предварительным данным, приблизительно в это время и произошло нападение. Никаких намеков на то, что могло стать причиной жестокой расправы, на странице пострадавшей нет.
Светские журналисты и зрители телестройки ждали скандала или хотя бы драки
Феномен любви россиян к великому певцу из Лондона
Артистка уверена, что всему виной нервы
Девушка призналась, что перестала есть, чтобы отвлечься от несчастной любви