Под Петербургом на жертву угона завели дело

В поселке Порошино Ленинградской области женщина оставила своего трехмесячного ребенка в салоне роскошной иномарки Cadillac Escala, а сама отправилась за покупками, передает "РЕН ТВ". Вернувшись на стоянку она обнаружила, что автомобиль угнали. На место происшествие выехала полиция. До их приезда угонщик успел вернуть машину на место. По словам женщины, он пригнал Cadillac на стоянку, а сам пересел в другое авто и скрылся. В отношении матери младенца возбуждено дело по статье "Оставление в опасности".