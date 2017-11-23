Подросток оказался в больнице после грубого секса

Юная жительница Санкт-Петербурга оказалась на больничной койке после секса со знакомым. Врачи диагностировали у 14-летней девочки разрыв влагалища.

По словам пострадавшей школьницы, травму интимных органов она получила во время грубого полового акта со своим 17-летним знакомым. Сексом молодые люди занялись в частном доме в городе Ломоносове.

После интимного контакта девочка почувствовала недомогание и обратилась в поликлинику. В ходе обследования у нее диагностировали разрыв стенки влагалища.

Полученную информацию медики передали в правоохранительные органы, передает "Пятый канал". На данный момент полиция проверяет поступившую информацию.

В январе текущего года сообщалось о том, что другая юная жительница Санкт-Петербурга оказалась на больничной койке из-за стремления похудеть. Скорая забрала 14-летнюю девочку с автобусной остановки с симптомами острого отравления.

Школьница в течение двух недель принимала таблетки от боли в животе с целью сбросить лишние килограммы. По прошествии этого времени она почувствовала сильное недомогание и вызвала врачей. В ходе расследования инцидента выяснилось, что девочка состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.