Подросток оказался в больнице после грубого секса
По словам пострадавшей школьницы, травму интимных органов она получила во время грубого полового акта со своим 17-летним знакомым. Сексом молодые люди занялись в частном доме в городе Ломоносове.
После интимного контакта девочка почувствовала недомогание и обратилась в поликлинику. В ходе обследования у нее диагностировали разрыв стенки влагалища.
Полученную информацию медики передали в правоохранительные органы, передает "Пятый канал". На данный момент полиция проверяет поступившую информацию.
В январе текущего года сообщалось о том, что другая юная жительница Санкт-Петербурга оказалась на больничной койке из-за стремления похудеть. Скорая забрала 14-летнюю девочку с автобусной остановки с симптомами острого отравления.
Школьница в течение двух недель принимала таблетки от боли в животе с целью сбросить лишние килограммы. По прошествии этого времени она почувствовала сильное недомогание и вызвала врачей. В ходе расследования инцидента выяснилось, что девочка состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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