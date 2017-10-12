Британка засудила врача за грубый секс

В Великобритании суд приговорил 37-летнего врача Филиппа Квери к 180 часам общественных работ. Мужчина был наказан за то, что слишком грубо обращался со своей партнершей во время секса.

Как рассказала в суде пострадавшая Бриджит Шоу, инцидент произошел в августе 2016 года, на втором свидании. По словам девушки, на первой встрече новый знакомый вел себя очень мило и произвел приятное впечатление.

Однако в следующий раз, когда отношения пары перешли, так сказать, в горизонтальную плоскость, Филипп проявил себя с неожиданной стороны. Во время секса мужчина вел себя грубо и слишком сильно сжимал грудь Бриджит.

Женщина попыталась изменить позу, чтобы любовник не смог дотрагиваться до ее груди. Однако это не помогло и мучения продолжились. Тогда Бриджит прервала половой акт, заявив, что не может терпеть грубое обращение. Филипп пообещал быть аккуратнее, и они продолжили занятия любовью, передает Life.ru.

При этом мужчина не сдержал свое слово и вновь принялся больно тискать Бриджит. После секса женщина обнаружила на груди синяки и показала их Филиппу. В ответ на это он закричал, что он здесь ни при чем, и сбежал.

В итоге Бриджит решила наказать неудачливого любовника и подала на него в суд. При этом Филипп не стал отрицать, что вел себя грубо, но подчеркнул, что он и его подруга были возбуждены и занимались сексом по взаимному согласию.

Тем не менее судья не обратил внимания на показания медика. Он был приговорен к 180 часам общественных работ и внесен в список лиц, обвиненных в сексуальных нападениях.