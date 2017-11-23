Мужчина ослеп после активного секса

Британские медики сообщили о необычном случае, который произошел с 29-летним мужчиной после излишне энергичного полового акта. От напряжения у него лопнул кровеносный сосуд, что привело к слепоте одного глаза.

После инцидента испуганный мужчина отправился в больницу, где врачи догадались, что могло произойти. Оказалось, что в процессе энергичного полового акта пациент был слишком напряжен, из-за чего невольно совершил так называемый "маневр Вальсальвы" – то есть он одновременно напряг мышцы живота, задержал дыхание при закрытом носе и рте.

Это действие вызвало резкое повышение кровяного давления, что спровоцировало разрыв кровеносного сосуда и последующую потерю зрения, передает Daily Mail. По словам медиков, возникшее состояние является обратимым и, к счастью, через какое-то время глаз горе-любовника снова начнет видеть.

При этом, специалисты подчеркивают, что маневр Вальсальвы – крайне опасная процедура, которая может привести даже к потере памяти. Как показало исследование 1998 года, в этом случае резкое повышение кровяного давления приводит к временному отсутствию кровотока в центральной части мозга и, соответственно, нарушению когнитивных процессов.

Считается, что такой эффект от маневра возникает у одного человека из десяти тысяч человек. В связи с этим врачи советуют с осторожностью применять эту технику.