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Водитель с монтировкой напал на скорую под Москвой

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
В Балашихе мужчина с монтировкой напал на машину скорой помощи, в которой находился шофер. Ему не понравились требования неотложки.
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Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, прямо посреди улицы. Вооруженный монтировкой мужчина принялся наносить удары по водительской двери скорой, передает "Москва 24".

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Выяснилось, что агрессивный водитель иномарки был недоволен требованиями бригады уступить дорогу. "Ехал впереди Solaris, позади – скорая. Solaris ехал медленно – видимо, искал возможность остановится. Скорая ему посигналила, но он не отреагировал", – цитирует свидетеля конфликта РЕН ТВ.

Требования неотложки мужчине не понравились, и он повел себя неадекватно. "Вышел из машины, подбежал к скорой и стал орать, а затем напал на них", – поделился очевидец.

Водитель скорой решил утихомирить дебошира и замахнулся на него в ответ. Между ними произошла потасовка. Мужчин удалось разнять лишь благодаря вмешательству в конфликт медиков.

Нападения на сотрудников скорой помощи в России стали происходить довольно часто. Ранее подобное случилось на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Врачи прибыли на вызов в квартиру, где их встретил пьяный мужчина.

Злоумышленник набросился на фельдшера и несколько раз ударил его по голове, после чего схватился за нож. Пострадавшему удалось вырваться и убежать. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции.

Автор: Людмила Фоканова23 ноября 2017, 10:41

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