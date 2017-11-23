Водитель с монтировкой напал на скорую под Москвой

В Балашихе мужчина с монтировкой напал на машину скорой помощи, в которой находился шофер. Ему не понравились требования неотложки.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, прямо посреди улицы. Вооруженный монтировкой мужчина принялся наносить удары по водительской двери скорой, передает "Москва 24".

Выяснилось, что агрессивный водитель иномарки был недоволен требованиями бригады уступить дорогу. "Ехал впереди Solaris, позади – скорая. Solaris ехал медленно – видимо, искал возможность остановится. Скорая ему посигналила, но он не отреагировал", – цитирует свидетеля конфликта РЕН ТВ.

Требования неотложки мужчине не понравились, и он повел себя неадекватно. "Вышел из машины, подбежал к скорой и стал орать, а затем напал на них", – поделился очевидец.

Водитель скорой решил утихомирить дебошира и замахнулся на него в ответ. Между ними произошла потасовка. Мужчин удалось разнять лишь благодаря вмешательству в конфликт медиков.

Нападения на сотрудников скорой помощи в России стали происходить довольно часто. Ранее подобное случилось на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Врачи прибыли на вызов в квартиру, где их встретил пьяный мужчина.

Злоумышленник набросился на фельдшера и несколько раз ударил его по голове, после чего схватился за нож. Пострадавшему удалось вырваться и убежать. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции.