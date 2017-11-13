В Москве пациент с ножом напал на врача

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на фельдшера скорой помощи на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, передает газета "Известия". Сообщается, что врачи прибыли на вызов в одну из квартир. Там их встретил мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он набросился на фельдшера и несколько раз ударил его по голове, после чего схватился за нож. Врачу удалось вырваться и убежать. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции.