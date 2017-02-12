Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны.

Саратовский беспредел

Расследование происшествия под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. О резонансном нападении в подробностях рассказал врач скорой помощи.

По словам медика, "пациент" пожаловался по телефону на высокое давление. Когда фельдшер прибыла по вызову, пятеро злоумышленников закрыли за ней дверь и попытались напасть на нее. Спасло врача то, что она успела спрятаться в ванной и подать коллегам сигнал о помощи.

Предполагаемые преступники были задержаны, им предъявлено обвинение. Собеседник телеканала "360" рассказал, что в последнее время подобные происшествия случаются все чаще. Dni.Ru вспоминают жуткие нападения на фельдшеров скорой помощи.

Уфимец набросился с ножом на врача

В конце января нападение на фельдшера произошло в столице Башкирии. К счастью, злоумышленник не успел нанести серьезный ущерб здоровью врача.

Пострадавший написал заявление в полицию. По факту происшествия местные правоохранители проводят проверку.

Пьяный пермяк напал на фельдшеров

В конце 2016 года похожее происшествие случилось в Перми. Пьяный мужчина набросился на фельдшеров, когда те прибыли по вызову к нему домой.

У пострадавших были зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Врачи сообщили о случившемся в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Серия нападений на скорые в Москве

Сразу несколько резонансных происшествий, в которых пострадали врачи, случились в столице в 2012 году. Так, один из злоумышленников устроил дебош прямо в карете скорой помощи – он разбил навигатор в кабине водителя.

Второй случай нападения произошел, когда медики поднялись в квартиру пациента. Неизвестный проколол ножом колеса автомобиля скорой помощи.

В результате третьего происшествия врач получил от пьяного удар скалкой по голове. Во всех случаях сотрудники скорой помощи обращались в полицию.

Псих избил оказавшего ему помощь медика

Жертвой нападения в декабре 2016 года стал сотрудник скорой помощи в Химках. Бригада прибыла по вызову психически нездорового мужчины – он прострелил себе ногу из пистолета.

Когда фельдшер отказался вытаскивать пули из ноги в домашних условиях, пациент с кулаками набросился на него. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.