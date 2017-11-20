Сибирские школьники облили бензином и подожгли щенков

Полиция Красноярска разыскивает подростков, подозреваемых в жестокой расправе над животными. По предварительны данным, юные живодеры облили бензином нескольких щенков и подожгли.

Следователи предполагают, что группа красноярских подростков пришла в гаражи на улице Вильского. Там злоумышленники облили бензином щенков, а затем подожгли, передает Life.ru.

Выжить удалось лишь одной собаке, она находится в ветлечебнице. Счастливому щенку по кличке Лешка уже ищут добрых и заботливых хозяев.

Точное число погибших животных не уточняется. Также неизвестно, когда именно произошел инцидент и что толкнуло подростков на столь жестокое преступление.

Напомним, что в 2016 году стало известно об аналогичном преступлении. Две жительницы Хабаровска издевались над собаками и кошками, публикуя свои зверства в Сети. За жестокое обращение с животными девушки были приговорены к 150 часам общественных работ.