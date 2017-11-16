Жестокое избиение школьницы в Удмуртии
Ролик выложили в одно из сообществ, посвященных Ижевску, в социальной сети "Вконтакте". В подписи сказано, что инцидент произошел в городе Воткинск. На кадрах видно, как подросток хватает пострадавшую за волосы, таскает в разные стороны, а потом опрокидывает ее на землю. На секунду обидчица замирает, а потом начинает наносить удары ногами по лицу и животу девушки.
В этот момент сверстники, которые смотрели на избиение, решили вмешаться. Сразу несколько подростков начали кричать имя обидчицы, пытаясь ее образумить. После того как ролик попал в Сеть, полиция начала проверку.
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