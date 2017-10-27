Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире

Зрители, следившие за онлайн-трансляцией виртуальных похождений китайского профессионального игрока в видеоигры Ли Вэй-Цзюня, известного под псевдонимом Василий, стали свидетелями страшного зрелища. Расстроенный проигрышем в League of Legends молодой человек избил свою подругу.

Происходящее транслировалось в Сеть. Молодой человек сильно расстроился из-за проигранного матча. Девушка начала его успокаивать. Василий по каким-то причинам швырнул клавиатуру в монитор и набросился на подругу. Камера показывала только как в комнате падали вещи, а за кадром были слышны крики девушки, самого стримера и звуки ударов.

Команда Newbee отреагировала на произошедшее оперативно и расторгла контракт со стримером из-за "непрофессионального и незрелого поведения". Кроме того, молодым человеком заинтересовалась полиция, передает Slingshot. Своим соратникам в чате он рассказал, что продолжить игру не может, так как вынужден поехать в участок. О том, что было со вспыльчивым Василием дальше, не сообщается.