Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело в отношении ученика 11-го класса. Подростка обвиняют в подделке оценок в электронном журнале.

Как рассказали в Главном управлении МВД по Новосибирской области, преступление было совершено учеником одной из гимназий в 2016 году. Одиннадцатиклассник с помощью специальной компьютерной программы взломал электронный школьный журнал.

После этого он поделился логином и паролем от сайта с 16-летним товарищем, а тот решил воспользоваться возможностью. Подросток, который учился в этой же гимназии, в течение месяца исправлял плохие отметки в журнале не только себе, но и всем одноклассникам, которые об этом просили.

Однако вскоре преподаватели учебного учреждения заметили, что в журнале стоят не те отметки, которые ставили они. Учителя обратились за помощью в полицию, сообщает "НГС.Новости". В результате проверки в отношении 16-летнего юноши было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".

Нарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. В полиции уточнили, что в отношении товарища обвиняемого, который получил пароль и логин от журнала, пока ведется проверка.