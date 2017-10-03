Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены

Вместо того чтобы обратиться к врачам для обследования, 38-летний россиянин попросил о помощи Киру Ильиничну: согласно объявлению в газете, она снимает наговор и лечит от всех болезней. Ворожея нашла порчу и пообещала избавить мужчину от проклятья.

В дежурную часть отдела полиции "Кировский" управления Министерства внутренних дел России по городу Кемерово обратился горожанин. Он рассказал, что стал жертвой мошенничества. Гадалке, обещавшей снять с него порчу, мужчина перевел около 1,2 миллиона рублей, сообщают в МВД.

В середине июня 2017 года страдающий от ухода жены увидел в газете объявление о целительнице, которая якобы снимает порчу и лечит от всех болезней. Собеседница представилась Кирой Ильиничной. Она сообщила, будто причиной нездоровья потерпевшего является сильная порча, и предложила снять проклятье за несколько телефонных сеансов. В ходе общения с лжецелительницей кемеровчанин пожаловался на семейные проблемы и попросил с помощью магии вернуть ушедшую супругу.

"В период с июня по сентябрь 2017 года потерпевший перечислил за "исцеление" на мобильный номер 89687066338 в общей сложности около 1 200 000 рублей. Осознав, что супруга не вернется, потерпевший обратился в полицию", – сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Следователем отдела полиции "Кировский" УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". Целительнице грозит до десяти лет лишения свободы.