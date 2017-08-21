Колдун Бесов об ужасах наступающего на планету полного солнечного затмения

Служители темных сил готовятся к сильнейшему черному привороту века. Но есть способ ему противостоять.

В понедельник 21 августа в 21 час 21 минуту по московскому времени в Америке случится самое продолжительное солнечное затмение, какого в истории США еще не бывало. Лунная тень в течение часа с лишним пробежит с запада на восток Штатов, полностью закрыв солнце на две с лишним минуты. Последний раз такое наблюдалось только в 1257 году, когда североамериканских штатов и в помине не было.

Уникальность явления в том, что полное затмение станет видно только в Америке. Лишь очень небольшие фазы при помощи специальной аппаратуры можно разглядеть на Чукотке, где в этот момент будет раннее утро, и в западной Европе – там солнце еще не успеет до конца сесть за горизонт.

"Для США это зловещее предупреждение о том, что пора пересматривать свое поведение, которое до добра не доведет", – говорит известный московский экстрасенс Артем Бесов. Он напоминает, что во все века именно затмения считались самым дурным предзнаменованием. А уж когда солнце целиком скрывается так надолго и только над одной территорией – то точно жди беды.

"Конечно, если по ту сторону океана услышат и осмыслят этот знак свыше, то все обойдется, но явно, что это последнее предупреждение", – продолжает колдун. По его словам, в момент, когда солнце полностью скрывается лунной тенью, а посреди дня наступает ночь, в наш мир несется огромный поток недоброй потусторонней энергетики. И нет разницы, находится человек в зоне видимости затмения или нет: потоки с того света мгновенно расплескиваются по всей планете. И тут важно защититься, сделать так, чтобы не задело.

"Все время пока лунная тень будет проходить по Земле, нужно провести в уединении, очень хорошо при этом включить релаксирующую музыку, постараться отключить все посторонние мысли в голове и сконцентрироваться на позитиве", – советует Артем Бесов. Он убежден, что нужное настроение создаст прочную оболочку вокруг человека, которая отразит всю черную энергию.

Колдуны же в этот момент будут проводить свои самые черные обряды, так как их сила во время затмения возрастает в несколько раз. Это порчи, привороты, ритуалы на деньги, то есть все, чему активно помогает темная сторона мироздания. Колдуны всех мастей сегодня будут особенно активны, ведь им предстоит провести главный черный обряд века – следующего солнечного затмения придется ждать долго.

