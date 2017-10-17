Российской чемпионке сломали копчик в потасовке у клуба
По словам 39-летней Татьяны, конфликт с охраной клуба произошел из-за того, что она вошла не в ту дверь. Мужчины якобы повалили спортсменку на землю и начали избивать ногами, передает URA.RU. В результате женщина была госпитализирована с переломом копчика.
"Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению кончика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять", – пожаловалась Татьяна на самочувствие в соцсетях.
По словам пострадавшей, любые движения сопровождаются болью, женщина даже не может самостоятельно взять на руки свою трехмесячную дочку. "Кто дал этим отморозкам такое право?" – возмутилась спортсменка.
Руководство клуба отрицает свою вину в случившемся. Представители увеселительного заведения заверили, что охранники не применяли насилия по отношению к Татьяне.
"В общем, судите сами. Люди, будьте терпимее и уважительнее друг к другу. Желаем скорейшего выздоровления и, как мы уже говорили Татьяне, готовы оказать любую помощь с нашей стороны", – цитирует руководство клуба Life.ru.
В Сети также появилась видеозапись потасовки охранников и Татьяны, сделанная с помощью камер наблюдения. На кадрах видно, что спортсменка действительно падает на землю, однако охранник не пинает ее ногами, а помогает подняться.
Татьяна Руйга – посол зимней универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию. Кроме того, спортсменка воспитывает четверых детей и активно ведет свою страницу в Instagram, выкладывая роскошные снимки из путешествий.
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