В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик

В школе №12 города Красноярска на уроке физкультуры случилось ЧП. Один из учеников потерял сознание на пробежке.

Помочь десятилетнему мальчику пыталась медсестра, на место происшествия вызвали скорую, передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости. "Ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", – заявила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Дегидь.