На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью

Жители Екатеринбурга стали участниками загадочного инцидента. Из их унитаза выбралось неизвестное животное.

Об этом в социальных сетях рассказал хозяин квартиры Алексей Юринов. По его словам, он увидел грязь в коридоре. Сначала мужчина решил, что это – следы детской игры. Однако потом он заметил длинный хвост под вешалкой с одеждой в коридоре.

Алексей закрыл все двери в комнаты, оставив загадочному животному только один путь – на улицу. После этого он начал тыкать незваного гостя шваброй. В итоге, пришелец из канализации выбежал и забрался на ветку ближайшего дерева. Мужчина побежал за фотоаппаратом и снял загадочного зверя.

Его сообщение опубликовал информационный паблик "Инцидент Екатеринбург". Подписчики сообщества не остались равнодушными и начали гадать, что же это был за зверь. В итоге, пользователи "Вконтакте" пришли к выводу, что это куница. Они предполагают, что животное сбежало от кого-то из соседей мужчины.

Куницы – хищные млекопитающие, которые характеризуются узким длинным и подвижным туловищем. Еще одним отличительным признаком зверька служит пышный хвост, с помощью которого куницы сохраняют баланс, забираясь на деревья – его размер равен половине тела зверька.

Габариты хищников варьируются от 45 до 58 сантиметров, а вес может достигать почти двух килограммов. Питается куница птицами и крысами. Зверька можно купить в интернете, его цена составляет около 20 тысяч рублей.

Многие комментаторы спрашивали у Алексея, не находи ли он в квартире четырех черепашек, намекая на персонажей популярного мультфильма "Черепашки-ниндзя". По сюжету мультика, четыре мутировавших зверька живут в канализации вместе со своим наставником крысой.