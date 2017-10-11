На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
Об этом в социальных сетях рассказал хозяин квартиры Алексей Юринов. По его словам, он увидел грязь в коридоре. Сначала мужчина решил, что это – следы детской игры. Однако потом он заметил длинный хвост под вешалкой с одеждой в коридоре.
Алексей закрыл все двери в комнаты, оставив загадочному животному только один путь – на улицу. После этого он начал тыкать незваного гостя шваброй. В итоге, пришелец из канализации выбежал и забрался на ветку ближайшего дерева. Мужчина побежал за фотоаппаратом и снял загадочного зверя.
Его сообщение опубликовал информационный паблик "Инцидент Екатеринбург". Подписчики сообщества не остались равнодушными и начали гадать, что же это был за зверь. В итоге, пользователи "Вконтакте" пришли к выводу, что это куница. Они предполагают, что животное сбежало от кого-то из соседей мужчины.
Куницы – хищные млекопитающие, которые характеризуются узким длинным и подвижным туловищем. Еще одним отличительным признаком зверька служит пышный хвост, с помощью которого куницы сохраняют баланс, забираясь на деревья – его размер равен половине тела зверька.
Габариты хищников варьируются от 45 до 58 сантиметров, а вес может достигать почти двух килограммов. Питается куница птицами и крысами. Зверька можно купить в интернете, его цена составляет около 20 тысяч рублей.
Многие комментаторы спрашивали у Алексея, не находи ли он в квартире четырех черепашек, намекая на персонажей популярного мультфильма "Черепашки-ниндзя". По сюжету мультика, четыре мутировавших зверька живут в канализации вместе со своим наставником крысой.
Муж дважды изнасилованной звезды телеэфира попытался удушить провокатора
Артистка сняла мужчину, держащего в руках бутылку пива
Президент Туркмении преподнес президенту России трогательный подарок в честь 65-летия
Экс-участник телестройки прокомментировал скандал в семье Степана и Евгении