В Подмосковье поезд протаранил машину

На 154-м километре участка железной дороги Александров – Орехово-Зуево произошла авария. Поезд протаранил легковой автомобиль.
По данным "Пятого канала", машинист не успел среагировать и врезался в машину на скорости 70 километров в час. В результате происшествия пострадали два человека, их доставили в больницу. Движение на участке восстановлено, по факте случившегося проводится проверка.
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