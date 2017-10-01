В Подмосковье поезд протаранил машину

На 154-м километре участка железной дороги Александров – Орехово-Зуево произошла авария. Поезд протаранил легковой автомобиль.

По данным "Пятого канала", машинист не успел среагировать и врезался в машину на скорости 70 километров в час. В результате происшествия пострадали два человека, их доставили в больницу. Движение на участке восстановлено, по факте случившегося проводится проверка.