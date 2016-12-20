Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей

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Предположительно, пожилой мужчина был не в себе: он вел себе неадекватно, бегал по салону и кричал о том, что ему мерещатся черти. Ролик был опубликован телеканалом "360".
Инцидент произошел еще 17 декабря. "На наш взгляд, этот человек был либо психически нездоров, либо был под воздействием каких-либо препаратов", – рассказал автор видео Иван. В результате происшествия вылет воздушного судна был отложен, а сам дебошир – задержан.
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