Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей

В Сети появился ролик дебоша на борту самолета, который должен был вылететь из Краснодара в Москву но задержался из-за неадекватного пассажира. Судя по опубликованным кадрам, виновником отставания от графика стал пенсионер.

Предположительно, пожилой мужчина был не в себе: он вел себе неадекватно, бегал по салону и кричал о том, что ему мерещатся черти. Ролик был опубликован телеканалом "360".

Инцидент произошел еще 17 декабря. "На наш взгляд, этот человек был либо психически нездоров, либо был под воздействием каких-либо препаратов", – рассказал автор видео Иван. В результате происшествия вылет воздушного судна был отложен, а сам дебошир – задержан.