Как ромашкинские чиновники письмо президенту писали

Чиновники Ромашкинского поселения, что в Приозерском районе Ленобласти, избрали оригинальный метод решения проблем ЖКХ. Они решили, что губернатора региона беспокоить по мелочам не стоит – а лучше обращаться прямо к президенту России.

Глава администрации Ромашкинского поселения Сергей Танков и глава местного совета депутатов Валентина Смирнова прибегли к популярному ныне не только у общественников, но и у чиновников методу пиара. Они написали письмо в Кремль с жалобами на предприятия ЖКХ, обслуживающие объекты Минобороны. При этом они не посчитали нужным предварительно обратиться со своими проблемами к губернатору области Александру Дрозденко.

"Многочисленные обращения органов местного самоуправления во все инстанции остаются без должного внимания", – написали в своем письме искатели справедливости. По мнению Танкова и Смирновой, без дела сидят и областное правительство, и Госжилинспекция – и только авторы послания трудятся, не покладая рук, на благо сограждан.

И все же, почему ромашкинские власти не обратились напрямую к Александру Дрозденко? Скорее всего потому, что знают: на месте быстро разберутся, что письмо – фикция. В послании – голословные заявления и неподтвержденные данные. Всю эту "информацию" давно опровергли представители ООО "ГУЖФ", которое обслуживает военный жилой фонд. У этой компании, в отличие от местных чиновников, все необходимые документы имеются – и о подготовке к отопительному сезону, и о состоянии домов.

Хотя, возможно, в Ромашкинском поселении просто боятся губернатора. Ведь Дрозденко, как известно, всегда готов к решительным мерам. Так, 13 декабря на встрече с депутатами глава региона анонсировал серьезные кадровые изменения в структуре ЖКХ региона.

Впрочем, чиновники сами признались, почему решили обратиться к главе государства через голову губернатора. "Более 80% населения поселка не являются военнослужащими и не имеют связи с МО России. Однако передача жилого фонда, объектов инфраструктуры от Минобороны в муниципальную собственность до настоящего времени не производилась и не планируется", – пишут авторы письма.

То есть, муниципалам хочется получить имущество Минобороны - а им его не отдают. Вдобавок в районе скоро проведут газопровод, что значительно увеличит стоимость местной недвижимости. Однако чиновникам следовало бы понимать, что в таком важном вопросе пытаться игнорировать губернатора бессмысленно.

Хотя, судя по всему, стратегическое планирование – не самая сильная сторона Танкова и Смирновой. При таких амбициях в следующий раз они могут повести людей на баррикады под предлогом борьбы за замену разбитых лампочек в подъездах. Не подумав при этом, что сами же могут оказаться первыми жертвами протестующих.