Как ромашкинские чиновники письмо президенту писали

Варваре Карауловой вынесли приговор Взрыв у метро в Москве Убийство российского посла в Анкаре Новый год 2017 "Дом-2"
Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду

Жительница Красноярска осталась без работы после жалобы петербургского активиста
Регионы

На месте строительства Керченского моста нашли клад

Находка археологов оказалась довольно древней
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
22:52
Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
21:56
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
21:22
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
20:37
Путина признали самой обсуждаемой персоной года
20:30
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео
20:17
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
20:00
На дочь Трампа напали в самолете
19:59
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:31
Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
19:16
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
19:07
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
18:52
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
18:51
Как встретить Новый год без вреда для здоровья
18:34
Лучший гаджет-2016
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:17
Рената Литвинова лишила дочь наследства
18:16
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
18:14
Сурганова онемела из-за комы ребенка
18:10
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
18:09
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:50
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП
17:32
В семье Трампа случилось горе
17:30
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
17:21
Появились подробности смерти внука Сталина
17:16
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
17:01
Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
16:57
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:25
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Путин проводил в последний путь Андрея Карлова
16:18
Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:51
Савченко поплатилась за встречу с Захарченко
15:31
Девушку Баскова дерзко ограбили
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:21
Разработан суперматрас для комфортного сна
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:40
Алла Пугачева поразила невероятной худобой
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:12
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
13:11
Киевский суд приказал обыскать Путина
13:08
Слабая Европа завидует победам Путина
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:32
Запад признал победу Путина в холодной войне
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:39
Мировой биатлон восстал против России
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
﻿

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Регионы

Как ромашкинские чиновники письмо президенту писали

Картина Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"
Чиновники Ромашкинского поселения, что в Приозерском районе Ленобласти, избрали оригинальный метод решения проблем ЖКХ. Они решили, что губернатора региона беспокоить по мелочам не стоит – а лучше обращаться прямо к президенту России.
прочитано 1210 раз

Глава администрации Ромашкинского поселения Сергей Танков и глава местного совета депутатов Валентина Смирнова прибегли к популярному ныне не только у общественников, но и у чиновников методу пиара. Они написали письмо в Кремль с жалобами на предприятия ЖКХ, обслуживающие объекты Минобороны. При этом они не посчитали нужным предварительно обратиться со своими проблемами к губернатору области Александру Дрозденко.

ПО ТЕМЕ

Кому выгодно сеять панику в Забайкалье

Москвичам объявили о подорожании "коммуналки"

Кто виноват в проблемах ЖКХ Амурской области

"Многочисленные обращения органов местного самоуправления во все инстанции остаются без должного внимания", – написали в своем письме искатели справедливости. По мнению Танкова и Смирновой, без дела сидят и областное правительство, и Госжилинспекция – и только авторы послания трудятся, не покладая рук, на благо сограждан.

И все же, почему ромашкинские власти не обратились напрямую к Александру Дрозденко? Скорее всего потому, что знают: на месте быстро разберутся, что письмо – фикция. В послании –  голословные заявления и неподтвержденные данные. Всю эту "информацию" давно опровергли представители ООО "ГУЖФ", которое обслуживает военный жилой фонд. У этой компании, в отличие от местных чиновников, все необходимые документы имеются – и о подготовке к отопительному сезону, и о состоянии домов.

Хотя, возможно, в Ромашкинском поселении просто боятся губернатора. Ведь Дрозденко, как известно, всегда готов к решительным мерам. Так, 13 декабря на встрече с депутатами глава региона анонсировал серьезные кадровые изменения в структуре ЖКХ региона.

Впрочем, чиновники сами признались, почему решили обратиться к главе государства через голову губернатора.  "Более 80% населения поселка не являются военнослужащими и не имеют связи с МО России. Однако передача жилого фонда, объектов инфраструктуры от Минобороны в муниципальную собственность до настоящего времени не производилась и не планируется", – пишут авторы письма.

То есть, муниципалам хочется получить имущество Минобороны - а им его не отдают. Вдобавок в районе скоро проведут газопровод, что значительно увеличит стоимость местной недвижимости. Однако чиновникам следовало бы понимать, что в таком важном вопросе пытаться игнорировать губернатора бессмысленно.

Хотя, судя по всему, стратегическое планирование – не самая сильная сторона Танкова и Смирновой. При таких амбициях в следующий раз они могут повести людей на баррикады под предлогом борьбы за замену разбитых лампочек в подъездах. Не подумав при этом, что сами же могут оказаться первыми жертвами протестующих. 

Автор: Федор Лопырев15 декабря 2016, 19:03

комментарии

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Шоу-бизнес

Сурганова онемела из-за комы ребенка

Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
Спорт

Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена

В перечне представлены около 40 спортсменов
Общество

Появились подробности смерти внука Сталина

Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Шоу-бизнес

Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки

Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru