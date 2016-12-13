Москвичам объявили о подорожании "коммуналки"

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастут на 6,7% с середины 2017 года. Соответствующее постановление власти города приняли 13 декабря.

С 1 июля 2017 года ежемесячный платеж за услуги ЖКХ увеличится в среднем на 155 рублей на жителя столицы. В процентном отношении индексация коммунальных услуг составит 6,7%, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Это ниже среднегодовой инфляции за 2016 год и соответствует предельному индексу роста коммунальных тарифов, установленному федеральным правительством для Москвы на 2017 год, – 7%. При этом доля расходов на оплату услуг ЖКХ не превысит 3% от доходов москвичей, уточняет ТАСС.

Столичные власти сохранят все льготы для горожан, подчеркнули в мэрии. Адресную социальную поддержку по оплате "коммуналки" получат более 700 тысяч московских семей.

Напомним, в Москве субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются около четырех миллионов человек – это каждый третий житель столицы. Всего в городе 52 льготные категории граждан – больше, чем где-либо в России. В столичном бюджете на 2017 год предусмотрено около 55 миллиардов рублей на льготы и субсидии по оплате услуг ЖКХ.