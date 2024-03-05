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Вторник 5 марта

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Инновационный детский сад в мкр. "Равновесие" передали Одинцовскому г.о.

Инновационный детский сад в мкр. "Равновесие" передали Одинцовскому г.о.
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Группа компаний "КОРТРОС" передала на баланс администрации Одинцовского городского округа детский сад в микрорайоне "Равновесие". Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов лично присутствовал на приемке.

«Детский сад в микрорайоне «Равновесие» – не первый социальный объект, который мы построили и передаем муниципальному образованию. Для нашей компании имеет первостепенное значение создание комфортной среды для жизни, районов с полноценным благоустройством и социальной инфраструктурой. 2024-й год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. И появление новых детских садов, школ и других детских образовательных учреждений позволяют создавать максимальные условия для роста и развития юного поколения страны», – отметил директор департамента девелопмента проектов Московского региона ГК «КОРТРОС» Данил Пилипенко.

«Трехэтажное здание детского сада возвел и передал муниципалитету инвестор – группа компаний «КОРТРОС». Новый садик рассчитан на 360 воспитанников, это 15 групп детишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Садик построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения. Здесь полностью готовы и оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кружковые, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения», – отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Этот детский сад, построенный ГК «КОРТРОС», рассчитан на 360 детей и уже введен в эксплуатацию, соответствующая документация выдана Министерством жилищной политики Московской области. Запись в него уже открыта.

Детское дошкольное учреждение стало первым в с. Перхушково, раньше ближайшее ДДУ находилось в 3 км от ЖК «Равновесие» в с. Юдино. Детский сад построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения.

Трехэтажное здание детсада рассчитано на 15 групп. В нем оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинет логопеда, кружковые, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения, а также лаборатория со STEM-модулем. STEM – это модульная программа для дошкольного и младшего школьного образования, направленная на развитие интеллектуальных способностей ребенка в процессе его познавательной деятельности и вовлечения его в научно-техническое творчество. На базе детского сада по инициативе застройщика будет проведено обучение для педагогов по работе с этой программой.

Детский сад построен группой компаний «КОРТРОС» в рамках реализации второй очереди квартала. Первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию, идет процесс заселения.

Также главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову показали готовые к передаче в муниципальную собственность квартиры (для расселения аварийного жилищного фонда) и помещение для кабинета врача общей практики.

ЖК «Равновесие – это загородный квартал комфорт-класса с минимальной плотностью застройки. Дома возводятся по принципам Green Development с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности. Внутренняя территория предполагает дворы «без машин» и предусматривает все для комфортной жизни: зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, свой детский сад на территории, детские и спортивные площадки. В пешей доступности от комплекса расположен один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья – земли Звенигородского лесничества, включающие 107 тыс. га леса, в том числе реликтового. Более 40% земли западной части Подмосковья законодательно закреплено под лесной фонд, поэтому она является наиболее экологически благоприятной.

5 марта 2024, 17:06
Фото : Пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации
За последние несколько лет в городе ввели в эксплуатацию почти 45 миллионов квадратных метров недвижимости. В Москве продолжается переселение жителей из устаревшего жилья в рамках программы реновации.

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Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации

Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации
В программу включили еще 12 стартовых площадок. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации – переселении горожан из ветхого жилья в современные квартиры комфорт-класса.

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Для переселенцев возвели 27 домов. В Южном административном округе (ЮАО) началось заселение 25 из 27 домов, построенных по программе реновации.

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