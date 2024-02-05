ГК "КОРТРОС" призвала контролировать деятельность управляющих компаний в цифровом виде

Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова Тесты Кейт Миддлтон перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Понедельник 5 февраля

19:02"Тяжело работает": SHAMAN погряз в серьезных трудностях 18:09Женатого Хабенского застали с молодой девицей 18:06Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу 17:47Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять 17:24Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель 17:21"Странные следы": что случилось с могилой Этуша 17:02"Похожий вид": оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус 16:09Нужда заставила: проблемы 64-летней Кадышевой больше не секрет 16:02А как же Акиньшина? Козловский жмется с очередной девицей 14:31Барановская в пух и прах разнесла молодого жениха: "Готов детей содержать?" 14:02Отрекшийся от Ефремова друг выдал неизвестные факты об аварии 13:31Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности 13:17Попавшая под санкции Орбакайте получила двойной удар 12:01Молодуха Петросяна отвергла богатое наследство мужа 10:34Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой 09:13"Последний концерт": Нетребко столкнулась с нешуточной драмой 08:31Как подготовиться к магнитной буре: три обязательных действия 08:08Ее киски в зоне риска: животные Ксении Качалиной вновь оказались бездомными 07:06Умер через день после 50-летнего юбилея: не стало актера из "Содержанок" 06:28Стресс или хроническая болезнь: Александр Гордон перестал говорить 05:52Остановилось сердце: скончался оператор "Кухни" и "Беспринципных" 03:48Извращения: раскрыта причина резкого похудения Бьянки 03:04Странный посыл: Иван Янковский попытался оригинально поздравить жену с днем рождения 02:10Как бороться с бессонницей: раскрываем секреты полноценного отдыха 01:45Три причины увеличить в рационе количество продуктов с клетчаткой 00:38"Мужикам не даем": заявившая о беременности Семенович взяла аскезу 21:42Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет 20:20"Моя": Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину 17:58Россия потеряла прежнюю Собчак 4 февраля 17:21Задравшая ноги Цымбалюк-Романовская предалась утехам в постели 14:21Не Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса 13:27"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным* 09:09Как грамотно совмещать материнство и бизнес: 5 идей для занятых женщин 06:27Куда можно устроиться пенсионеру в 2024 году 03:39Путешествие мечты: экзотические направления, меняющие представление о мире 00:28Семь шагов к прорыву: практика Теории U для бизнеса и жизни 21:09Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение 18:57Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания 16:58Пристрастия Брухуновой привели к жутким последствиям 15:57"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз 14:02Поход на каток обернулся для Заворотнюк конфузом 13:29Гагарина сделала заявление о беременности Zivert 09:32Как повысить свою эффективность в работе и личной жизни 06:26Как женщине избавиться от комплексов? 03:24Не делай так! Ошибки в снятии макияжа 00:36Личные границы: как научиться говорить нет и зачем 22:21"Кто она такая?": Тарасова возмутилась словами Рудковской о Тутберидзе 21:39Омоложение яичников: невозможное возможно 21:17Бывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе 20:11Молодуха Петросяна показала свои ягодки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

ГК "КОРТРОС" призвала контролировать деятельность управляющих компаний в цифровом виде

ГК "КОРТРОС" призвала контролировать деятельность управляющих компаний в цифровом виде
94

Правила лицензирования управляющих компаний могут измениться.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, который отметил, что в рамках усиления контроля за УК может быть пересмотрена система лицензирования таких компаний с максимальным ужесточением контроля, правил допуска на рынок и отстранения от работы недобросовестных участников. Еще один вариант, по его словам, переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации (СРО) с особыми полномочиями регионов.

«Построить дом для жизни – это еще не все, им нужно грамотно управлять и содержать его, и в этом все усилия ложатся на плечи УК. Мы как девелоперская компания поддерживаем усиление контроля за управляющими компаниями. Очень важно, чтоб они обладали необходимыми компетенциями и техническими условиями для этого. Век «хрущевок» сменился веком энергоэфффективных, умных, «зеленых» домов – это совсем другой уровень управления МКД», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв.

О необходимости усиления контроля за управляющими компаниями застройщики говорили и ранее. В частности, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв поднимал этот вопрос на форуме «Умный город – Умная страна» в июле 2023 года в Уфе.

Он отмечал присутствие напряженности в жилищно-коммунальной сфере, а также необходимость четкой стандартизации параметров и показателей в управлении домами, в том числе и в цифровом виде для контроля и оценки работы УК в динамике.

«Давайте посмотрим на деятельность управляющих организаций. <…> На сегодняшний день методики объективной оценки качества и полноты реализации управляющей компании своих должностных функциональных обязанностей просто не существует. А не существует её ровно потому, что эти требования, эти параметры распределены больше, чем в 30 нормативно-правовых актах, не считая требования со стороны проектной документации, не считая требований поставщиков материалов и оборудования и так далее. <…> Три тысячи параметров нельзя контролировать просто так на бумаге, туда должна зайти цифра», – говорил Станислав Киселёв.

В решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде, прошедшего в конце 2023 года, уточняется, что Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и совместно с комитетом Госдумы разработать предложения по усилению контроля за УК.

5 февраля 2024, 21:06
Изображение: пресс-служба ГК "КОРТРОС"
ГК "КОРТРОС"✓ Надежный источник

Собянин: На северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Собянин: На северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации
Новоселье справили более 12 тысяч горожан. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации в Северо-Восточном административном округе (СВАО).

Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года
Станция станет конечной на Сокольнической линии. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово" Сокольнической линии.

Собянин: Дорога от метро "Коммунарка" до ул. Поляны готова более чем наполовину

Собянин: Дорога от метро "Коммунарка" до ул. Поляны готова более чем наполовину
Трасса снизит транспортную нагрузку на МКАД. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

ГК "КОРТРОС" сократит сроки строительства без потери качества

ГК "КОРТРОС" сократит сроки строительства без потери качества
Минимизация административных процедур позволила девелоперам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли. Средний срок реализации строительного проекта снизился на два с половиной года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
Строительство завершилось раньше запланированного срока. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в районе торгового центра "Мега Теплый Стан".

Собянин рассказал, каким будет городской вокзал Петровско-Разумовская

Собянин рассказал, каким будет городской вокзал Петровско-Разумовская
Вокзал объединит метро, МЦД и наземный общественный транспорт. В Москве создается городской вокзал Петровско-Разумовская.

Выбор читателей

04/02ВскРоссия потеряла прежнюю Собчак 4 февраля 04/02Вск"Моя": Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину 04/02ВскСтало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет 04/02ВскНе Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса 04/02Вск"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным* 05/02ПндИзменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой