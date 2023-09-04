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Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры

Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры
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Современные технологии не стоят на месте, поэтому предупредить возгорание при наличии специальных приборов вполне реально.

Чтобы не жалеть о сгоревшей недвижимости, лучше вовремя подумать о ее безопасности. Для этого мало знать номер МЧС и иметь хорошие отношения с соседями, которые могут вовремя прийти на помощь. Пожар сегодня, как и сотню лет назад, считается одним из самых опасных происшествий. Однако в силу технического прогресса сейчас беды проще избежать.

Есть маленькая хитрость для дома и квартиры, которой в 2023 году советуют пользоваться спасатели. Как передает "Царьград", в своем жилье лучше всего установить автономные пожарные извещатели. Они оперативно подают сигнал в случае задымления, который хорошо слышно даже спящим людям.

С таким небольшим устройством в доме или квартире пожар уже не настолько страшен. Оно совсем не испортит интерьер и с виду бывает незаметным. Причем зафиксировать его в помещении можно самостоятельно. Никаких забот: главное — проверять работоспособность батарейки и периодически убирать с датчика пыль.

Отметим, что пожар сегодня рациональнее предупредить, чем пытаться тушить при помощи МЧС. Подтверждение — последние новости. Как пишет RT, в Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий. Огонь ликвидировали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Между тем сайт "Вести Подмосковья" напоминает, что пожар грозит не только дома, но и на транспорте. Появились данные о возгорании катера, где находились молодожены. Чрезвычайное происшествие произошло на Клязьминском водохранилище. Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников спецслужб.

4 сентября 2023, 17:43
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу✓ Надежный источник

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