"Вплоть до пожара": в чем подвох проводки в дачном доме

Чтобы избежать вездесущих проблем, следует подготовить дачу к холодам. Как это сделать?

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" делится полезными советами для тех, у кого есть загородный дом для отдыха. Во-первых, в конце лета следует привести в порядок растения на участке, чтобы они перезимовали. Кроме того, нужно слить воду из труб, поставить сигнализацию, хорошенько убраться. Особняком стоит задача обесточить территорию — пренебрегать этим нельзя.

У проводки в дачном доме есть подвох — из-за перепадов напряжения зимой она легко может вспыхнуть. Специалист по ремонту Роман Арестов предупреждает, что такое возгорание иногда приводит к чрезвычайным последствиям. "Вплоть до пожара", — отметил эксперт.

Таким образом, необходимо вовремя позаботиться об отключении электричества в доме до наступления заморозков. Как бы ни было много забот, стоит выделить время на то, чтобы обесточить дачу. Это снижает риск его потери загородной недвижимости из-за несчастного случая, что дорогого стоит.

Напомним, что пожар может возникнуть на даче не только из-за проводки. Если рядом лесной массив, возгорание в природной зоне способно затронуть и прилегающий к ней участок. Как передает "Радио 1", в Геленджике провели масштабную операцию по устранению пожара на территории более 100 гектаров.