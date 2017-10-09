Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"

Днем 8 октября на внешней стороне 65-го километра МКАД, неподалеку от района Строгино, загорелся торговый центр "Синдика". Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, на его локализацию у спасателей ушло больше десяти часов. Сумма нанесенного огнем ущерба оценивается в пять миллиардов рублей. За свою масштабность и разрушительную мощь ЧП уже окрестили огненным апокалипсисом. Чтобы убедиться в правильности подобной оценки достаточно взглянуть на фотографии с места пожара.
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