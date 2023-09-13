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Среда 13 сентября

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11 квартир иноагента Караулова под арестом: почему?

11 квартир иноагента Караулова под арестом: почему?
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Знаменитый журналист Андрей Караулов* вновь обвиняется в нарушении уголовного кодекса РФ. На этот раз причиной стала недвижимость.

Появились данные о решении суда в отношении известного телеведущего. Его 11 московских квартир сейчас под арестом, поскольку хозяин сдавал их в аренду якобы незаконно. Андрей Караулов*, будучи физлицом, не оформлял ИП для того, чтобы заключать сделки с квартиросъемщиками.

При этом защита журналиста отмечает, что факт предоставления недвижимости в аренду он не утаивал: были официальные договоры, а в налоговую поступали установленные законом 13% от дохода. Тем не менее, объясняет телеканал "360", теперь Андрей Караулов* проходит по делу о незаконном предпринимательстве.

Почему это произошло, попытались ответить некоторые эксперты в сфере недвижимости, но так и не смогли. По словам риелтора Александра Харыбина, обвинения совершенно непонятны, ведь сдавать квартиры в аренду, не имея статус ИП, можно в любом количестве.

Аналитик Константин Апрелев признался, что впервые ознакомился с уголовным делом такого рода. Он добавил, что конституционные права Андрея Караулова* могли быть нарушены.

"Это просто какой-то абсурд", — возмутился фактом ареста квартир адвокат Александр Обозов.

* — Андрей Караулов признан в РФ иноагентом

13 сентября 2023, 21:45
Андрей Караулов (признан в РФ иноагентом). Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Business FM✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из российских звезд обзавелся недвижимостью в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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