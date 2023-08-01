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Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно

Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно
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Хорошо заработать и сохранить квартиру приличной – это реально. Арендодатель может погнаться за двумя зайцами и поймать обоих.

Владеть собственной недвижимостью в наши дни везет далеко не всем. При этом заработать на квадратных метрах можно целое состояние. Эффективный способ пережить инфляцию с наименьшими потерями и даже остаться в плюсе — сдать квартиру в аренду.

При этом важно понимать, какой формат заключения сделки наиболее выгодный: квартира посуточно или на длительный срок? Риелтор Галина Внукова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" ответила на этот вопрос.

По словам эксперта, наиболее рационально сдать квартиру в субаренду. Добросовестный партнер будет сдавать квартиру посуточно, что избавит фактического владельца от хлопот и заключения договоров. Доход в итоге получится аналогичным тому, если бы жилье сдали на длительный срок.

Приятный бонус при этом — сохранение квартиры в презентабельном виде. Субарендатор будет следить за уборкой, плюс пользуются техникой "жильцы-однодневки" обычно реже, чем "постояльцы".

Отметим, будучи владельцем "квадратов" под сдачу в аренду, полезно просматривать новости рынка недвижимости. Это позволит держать руку на пульсе и при возможности извлекать максимум выгоды при сделках. Например, как пишет URA.RU, в Югре дорожают квартиры в новостройках. А сайт "Вести Подмосковья" передает, что Московская область является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства.
1 августа 2023, 06:05
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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