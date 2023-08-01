Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно

Хорошо заработать и сохранить квартиру приличной – это реально. Арендодатель может погнаться за двумя зайцами и поймать обоих.

Владеть собственной недвижимостью в наши дни везет далеко не всем. При этом заработать на квадратных метрах можно целое состояние. Эффективный способ пережить инфляцию с наименьшими потерями и даже остаться в плюсе — сдать квартиру в аренду.

При этом важно понимать, какой формат заключения сделки наиболее выгодный: квартира посуточно или на длительный срок? Риелтор Галина Внукова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" ответила на этот вопрос.

По словам эксперта, наиболее рационально сдать квартиру в субаренду. Добросовестный партнер будет сдавать квартиру посуточно, что избавит фактического владельца от хлопот и заключения договоров. Доход в итоге получится аналогичным тому, если бы жилье сдали на длительный срок.

Приятный бонус при этом — сохранение квартиры в презентабельном виде. Субарендатор будет следить за уборкой, плюс пользуются техникой "жильцы-однодневки" обычно реже, чем "постояльцы".

