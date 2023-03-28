Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику

Мнение эксперта по недвижимости.

Зачастую путешественники встают перед сложным и порой неочевидным выбором: снять квартиру или поселиться в отеле. Представитель портала "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин уверен, что у посуточной аренды жилья есть масса преимуществ.

Прежде всего данный вариант позволит сэкономить денежные средства, что во время путешествий особенно актуально. Аналитики отмечают, что сегодня в России средняя стоимость арендной квартиры находится на уровне от двух с половиной до трех с половиной тысяч рублей за сутки.

Даже в Москве можно найти недвижимость за три с половиной тысячи. При этом за номер в отеле придется выложить минимум на тысячу рублей больше. За неделю-две разница становится существенной.

Важным плюсом арендной квартиры является наличие собственной кухни, что особенно важно для людей, соблюдающих диету – они смогут готовить только те блюда, которые им разрешено есть. Наличие личных бытовых приборов тоже является преимуществом.

Здесь можно упомянуть о дополнительной аренде, так как в дешевой гостинице услуги прачечной могут оказаться платными. Кстати, важно помнить, что наличие бытовых приборов нужно уточнять заранее. Благо, электронные площадки позволяют клиентам оставлять оценки и комментарии.

Положительным фактором при выборе посуточной аренды является свободный распорядок дня, то есть не придется на отдыхе вставать рано утром, чтобы не пропустить завтрак. Наконец, в квартире можно разместить домашних животных. По данным эксперта, 20% собственников разрешают заселение с питомцами.