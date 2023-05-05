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Четверг 4 мая

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"Квадрат" у Кремля стоит от 2,6 млн рублей

"Квадрат" у Кремля стоит от 2,6 млн рублей
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Это на 64% выше средних цен в элитном сегменте.

Квартира неподалеку от Кремля обойдется на 64% дороже, чем элитное жилье в других локациях столицы. Средняя стоимость "квадрата" здесь составляет 2,6 млн рублей.

Всего неподалеку от Красной площади реализуется семь новостроек, или около 230 лотов. Средний бюджет сделки составляет 240 млн рублей. При этом за счет уникальной локации такое жилье стабильно востребовано.

За три года была раскуплена треть от всего предложения. Однако общее количество сделок невелико, что характерно для данного сегмента. В прошлом году было совершено 30 сделок, годом ранее – около пятидесяти.

В отличие от классов "комфорт" и "бизнес", где в последние годы стали преобладать лоты с отделкой, большинство апартаментов и квартир у Кремля реализуются в черновом варианте. Доля таких лотов составляет 87%.

Ближе всего от Красной площади – всего в 160 м – находится квартал "Ильинка 3/8" от компании "Sminex-Интеко", состоящий из малоэтажных особняков с апартаментами.

5 мая 2023, 02:30
Intermark RE✓ Надежный источник

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