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Эксперт объяснил популярность новостроек в России

Эксперт объяснил популярность новостроек в России
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Россияне стали отдавать предпочтение новостройкам при покупке жилья. С чем это связано?

Спрос на жилье в новостройках в России растет за счет льготной ипотеки. Популярность новых квартир объяснил глава агентства недвижимости "Дорогая, я дома" Алексей Лякин.

По словам специалиста, пока дополнительные меры поддержки застройщикам не нужны, поскольку существующие работают достаточно эффективно. В частности, Лякин отметил влияние на спрос новостроек программ льготной ипотеки.

Специалист считает, что клиент, выбирающий между квартирой в доме 70-х годов постройки за десять миллионов рублей и новой квартирой такой же площади, но за 12 млн рублей с льготной ипотекой, как правило, выбирает второй вариант. Он отметил, что ипотека на первичном рынке фактически в два раза дешевле, чем на вторичном рынке, что существенно влияет на размер ипотечного платежа.

Помимо ипотеки, Лякин связал рост спроса на новостройки с адаптацией населения к ситуации в стране после окончания пандемии к актуальному экономическому климату в стране. По прогнозам эксперта, новостройки будут дорожать из-за изменения курса рубля к доллару, в связи с чем спрос на вторичное жилье будет расти.

18 мая 2023, 19:15
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Lenta.ru✓ Надежный источник

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