"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне

Артистка шокировала фанатов.

Лолита Милявская сделала блестящую музыкальную карьеру, покорив сердца миллионов россиян благодаря уникальному сценическому образу, особой манере исполнения и, конечно, песням, ставшими хитами. Разумеется, за годы неустанной работы артистка заработала приличные гонорары.

Изобретать велосипед звезда эстрады не стала и часть денежных средств вложила в недвижимость. Она может похвастаться как заграничным жильем, так и имуществом в России. Чаще всего певица бывает в роскошной квартире в Москве, из окон которой открывается невероятный вид на столицу.

Впрочем, при случае Лолита Милявская хвастается и дачей в подмосковном поселке Дорохово. На днях артистка шокировала фанатов, появившись в кадре сразу с четырьмя часами на руках. На вопрос, для чего нужно столько хронометров, исполнительница ответила с присущим ей юмором.

Звезда пошутила, мол первый аксессуар показывает время в Нью-Йорке, второй – в Лондоне, третий – в Париже. А четвертые часы нужны, чтобы узнать время в Дорохово. Она также подчеркнула, что "мечта" оказаться на даче скоро осуществиться.

Кстати, недвижимость Лолита Милявская приобрела более 20 лет назад, когда еще выступала в кабаре-дуэте "Академия" совместно с мужем Александром Цекало. Поклонники певицы знают, что в свободное время она не против повозиться на грядках.