Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев

Только в половине случаев удается мирно решить вопрос.



Квартиры почти половины жителей России – 44% – хотя бы раз пострадали от ремонта в соседском жилище. В большинстве случаев ущерб не превышал сумму в 50 тыс. рублей. Однако в каждом десятом случае последствия были оценен значительно дороже, в сумму от 100 тыс. до миллиона рублей.



Лишь в половине случаев собственникам пострадавших квартир удавалось договориться мирно о возмещении ущерба. Более трети респондентов сообщили, что им пришлось восстанавливать жилье за свой счет. Решали проблему через суд 12% опрошенных, а 6% – получили компенсацию от страховой.

Самая частая жалоба на ремонт – высокий уровень шума, который отметили 42% опрошенных.

В списке главных проблем соседского ремонта также мусор в общественных зонах, поломанные лифты и поврежденные двери. В 5% случаев некомпетентный ремонт привел к возникновению трещин на стенах соседских квартир.