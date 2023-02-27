За какие нарушения можно лишиться квартиры в Москве: объяснил юрист

Для граждан сделали послабления.

Зачастую собственников недвижимости не устраивает типовая планировка в их квартирах, как правило, это касается вторичного рынка жилья, особенно объектов, построенных еще в советские в годы. В практических или эстетических целях выполнить перепланировку дома можно. Однако за определенные нарушения в Москве можно лишиться своего гнездышка.

Хорошая новость в том, что столичные власти пошли на послабления для граждан. Как уточняет телеканал "360", в течение года москвичи могут согласовать работы по перепланировке квартиры, которые ранее были выполнены без одобрения соответствующих органов. Наказание в виде штрафа применяться не будет.

Однако далеко не все виды работ закон позволяет согласовать. Более того, за нарушение установленных норм недвижимость и вовсе могут отобрать у владельца. Юрист Константин Крохин объяснил, из-за чего собственник может остаться без жилья.

В интервью радио Sputnik он отметил, что мораторий на штрафы, введенный мэром Москвы, не означает, что любое переустройство квартиры согласуют по умолчанию. Если, например, по жалобе соседей сотрудники жилищной инспекции проверят квартиру и зафиксируют незаконные виды работ, то они выдадут предписание об исправлении проблем.

Однако если собственник квартиры будет игнорировать предписание или же затягивать с легализацией несогласованной перепланировки, то в определенных случаях суд может лишить его недвижимости. По словам юриста, проблемы могут начаться за снос несущих стен.

Кроме того, под легализацию не попадает вынос "мокрых" зон (кухня, ванная комната, туалет) в жилые помещения. Не получится согласовать перепланировку, если вы установили радиаторы отопления на балконе. также недвижимость окажется под угрозой, если владелец перекрыл вентиляцию.