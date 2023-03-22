Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной

В минувший вторник, 21 марта, Главное следственное управление СК РФ по городу Москве официально заявило, что популярная блогерша Александра Митрошина стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах.
По версии следствия, блогерша уклонилась от уплаты налогов на сумму 120 миллионов рублей, сообщает телеканал "360". По данным портала "Вести Подмосковья", дело рассматривается в рамках части 2 статьи 198 УК РФ, максимально наказание по которой – три года лишения свободы.
Известно, что блогерша продавала в Сети образовательные курсы, то есть занималась, как говорят в народе "инфоцыганством", однако, вероятно, скрыла часть доходов, выбрав упрощенную систему налогообложения. И это при том, что жило на широкую ногу.
Как стало известно Пятому каналу, Александра Митрошина владеет недвижимостью в элитных районах столицы. По словам риэлтора Константина Ланина, блогерша является собственницей квартиры на Большой Дмитровке.
Квадратный метр в комплексе апартаментов премиального класса в среднем начинается от двух миллионов рублей. Кроме того, Александра Митрошина владеет квартирой "Москва-Сити", там "квадрат" начинается от 500 тысяч рублей. Самая скромная недвижимость оценивается в четверть миллиона за квадратный метр. Речь идет о квартире в Бутово.