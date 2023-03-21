Штраф: обанкротившийся Бари Алибасов судится с банком за гроши

Бари Алибасов намерен идти до конца.

Пока Заслуженный артист России, основатель и продюсер культовой группы "На-на" Бари Алибасов приходит в себя после череды громких скандалов, его сын, Бари Алибасов-младший, пытается решить финансовые проблемы семьи.

Наследники музыканта ранее обанкротился на гостиничном бизнесе. Для приобретения недвижимости он взял кредит в банке, однако заработать не удалось, поэтому сын продюсера просрочил выплаты. По его словам, трехмесячная задержка связана с большими расходами на содержание отца и матери.

Как отмечает Пятый канал, Бари Алибасов судится с банком, чтобы не платить штраф за просрочку. Сыну музыканта выставили счет в размерен одного миллиона рублей, не считая более восьми миллионов кредита и процентов к нему.

Один миллион, конечно, гроши по сравнению со стоимостью гостиницы, которую могут конфисковать в счет долга. Недвижимость в Калининграде оценивается в 25 миллионов рублей, по словам владельца. Однако младший Бари Алибасов планирует идти о конца. Два суда банку он уже проиграл, но сдаваться не намерен.

Кстати, половины от стоимости гостиницы наследника продюсера, 12 миллионов рублей, хватило бы, чтобы получать ежемесячный пассивный доход в сто тысяч, уточняет телеканал "360".