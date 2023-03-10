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Новая Москва дешевеет быстрее всего

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Новая Москва дешевеет быстрее всего

Перегретый жилищный рынок начал остывать.
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В феврале средняя стоимость "квадрата" на рынке готового жилья Новой Москвы снизились на 2,7%, до 196,8 тыс. рублей. В старых границах Москвы также зафиксировано снижение, но минимальное – на 0,4%, до 252,5 тыс. рублей.

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Постепенное снижение цен происходит на фоне сокращения количества сделок. Рынок ТиНАО был сильнее перегрет, поэтому и отрицательная динамика более существенная.

Если рассматривать по типам домов, то в старых границах Москвы сильнее всего подешевели панельные здания, как советского периода, так и современные, а также кирпичные дома советской постройки. В Новой Москве современные панельные дома подешевели на 3,1%, монолитно-кирпичные – на 2,6%.

Иная ситуация наблюдается на вторичном рынке Подмосковье, здесь цены продолжают расти. По итогам февраля средняя цена кв. м выросла на 3,2% в годовом выражении, до 150,8 тыс. рублей. Подмосковье поддерживает стабильный спрос, в том числе со стороны москвичей, которые не могут позволить приобрести себе квартиру в черте столицы.

Автор: 10 марта 2023, 08:00 Источник: Индикаторы рынка недвижимости ✓ Надежный источник

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