Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Квартир в Новой Москве стало больше на 58%

Новости

Квартир в Новой Москве стало больше на 58%

"Квадрат" подорожал на 12%.
прочитано 23 раза

К началу января на первичном рынке Новой Москвы продажи осуществлялись в 41 жилом комплексе. За год предложение увеличилось почти на 58%. Основу предложения составляют квартиры, на апартаменты приходится лишь 4%.

ПО ТЕМЕ

Продажи жилья в Новой Москве выросли на 31%

В Москве продается жилье на 1,42 трлн

"Квадрат" за год подорожал на 12%, до 234 тыс. рублей.

Если рассматривать проекты класса "комфорт" по типу квартир, то средняя стоимость студий в январе зафиксирована на уровне 7,2 млн рублей, "однушек" – 9,8 млн, "двушек" – 13,2 млн, "трешек" – 16,3 млн рублей.

Самые доступные варианты представлены в апарт-комплексе "Воскресенский парк" от застройщика "Евро-старт" в поселке Воскресенское. Стоимость апартаментов-студий площадью 23 кв. м стартует от 3,4 млн рублей.

Самые дешевые квартиры можно приобрести в ЖК "Борисоглебское" от компании "Апрелевка С2". Стоимость "однушек" площадью 35 кв. м начинается от 4,97 млн рублей.

Всего по итогам 2022 года в новостройках в ТиНАО было реализовано 19 тыс. лотов. За год продажи сократились почти на четверть. Лучше всего жилье продавалось в марте и декабре, хуже всего – в мае.

Автор: 24 января 2023, 02:38 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

В России прогнозируют удорожание арендных квартир В России прогнозируют удорожание арендных квартир

Цены на недвижимость уже выросли.

Во сколько обойдется минимальный ремонт квартиры в Москве: оценка экспертов Во сколько обойдется минимальный ремонт квартиры в Москве: оценка экспертов

Цены от отделки до установки техники

Район Сокол – лидер спроса на "вторичку" Район Сокол – лидер спроса на "вторичку"

Востребованы также районы Гагаринский и Куркино

Санкции пошли на пользу: в России выросло производство мебели Санкции пошли на пользу: в России выросло производство мебели

Россия стояла на грани дефицита

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+