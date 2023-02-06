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Взносы за капремонт в России выросли на 40%

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Больше всего платят москвичи.

За год плата за капремонт в ряде регионов России подорожала на 30-50%. Столь существенный рост объясняется удорожанием себестоимости строительства. Однако на практике, эти два показателя практически не связаны. Главная проблема – отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства, считают эксперты.

Сильнее всего – почти на 67% – выросли взносы для жителей Республики Марий Эл. Более чем на 40% увеличилась плата в Архангельской и Свердловской областях, в Алтайском крае и в Еврейской АО. Только в 13 из 84 регионов платежи не были повышены.

В среднем жители России платят за капремонт 10 рублей за "квадрат". Самые низкие взносы – 6,5 рублей – в Северной Осетии. Больше всего традиционно платят москвичи – более 24 рублей за кв. м.

На Чукотке, где строительство обходится дороже всего, плата за капремонт составляет всего 13 рублей. Максимальное удорожание строительства за год зафиксировано в Магадане – на 128%. Однако плата за капитальный ремонт за этот период выросла только на 5%.

6 февраля 2023, 11:20
Российская газета✓ Надежный источник

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