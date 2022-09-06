Новости
"Сразу же делить": квартиры и дома богачки Свиридовой может оттяпать молодой любовник
Звезда 90-х Алена Свиридова на седьмом десятке великолепно выглядит и продолжает радовать поклонников. Она не спешит выходить замуж за своего возлюбленного даже после десяти лет отношений. Жизнь с гражданским мужем ее вполне устраивает, и на то есть весомые причины, сообщает Пятый канал.
Исполнительница хита "Розовый фламинго" сейчас, как и в молодости, весит 58 килограммов. И с удовольствием позирует в своих аккаунтах в купальниках. По словам 60-летней артистки, секрет ее стройности в образе жизни. Она ест всего два раза в день и постоянно находится в движении.
Гражданский муж Алены Свиридовой Давид Варданян младше ее на 16 лет. Тем не менее, бизнесмен любит и ценит свою избранницу. Пара уверена, что штамп в паспорте может только испортить их отношения.
"Она уже там была, она уже все повидала, зачем ей это надо, вот эти обязательства. Причем у нее же много квартир, домов, машин, а это сразу же потом делить", – отметила коллега Алены Свиридовой певица Настя Крайнова.
Напомним, Алена Свиридова два раза выходила замуж. С первым мужем Сергеем ее брак продержался пять лет и родила сына Василия. После этого она вышла за американца Генри Пикока, но брак тоже оказался неудачным, пара рассталась спустя два года.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Ситуация вынужденная
На все воля божья
Мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве подземки
Из-за сезонного снижения спроса