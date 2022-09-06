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"Сразу же делить": квартиры и дома богачки Свиридовой может оттяпать молодой любовник

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"Сразу же делить": квартиры и дома богачки Свиридовой может оттяпать молодой любовник

Алена Свиридова за свою жизнь повидала многое, но делить нажитое имущество с любовником не собирается.
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Звезда 90-х Алена Свиридова на седьмом десятке великолепно выглядит и продолжает радовать поклонников. Она не спешит выходить замуж за своего возлюбленного даже после десяти лет отношений. Жизнь с гражданским мужем ее вполне устраивает, и на то есть весомые причины, сообщает Пятый канал.

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Исполнительница хита "Розовый фламинго" сейчас, как и в молодости, весит 58 килограммов. И с удовольствием позирует в своих аккаунтах в купальниках. По словам 60-летней артистки, секрет ее стройности в образе жизни. Она ест всего два раза в день и постоянно находится в движении.

Гражданский муж Алены Свиридовой Давид Варданян младше ее на 16 лет. Тем не менее, бизнесмен любит и ценит свою избранницу. Пара уверена, что штамп в паспорте может только испортить их отношения.

"Она уже там была, она уже все повидала, зачем ей это надо, вот эти обязательства. Причем у нее же много квартир, домов, машин, а это сразу же потом делить", – отметила коллега Алены Свиридовой певица Настя Крайнова.

Напомним, Алена Свиридова два раза выходила замуж. С первым мужем Сергеем ее брак продержался пять лет и родила сына Василия. После этого она вышла за американца Генри Пикока, но брак тоже оказался неудачным, пара рассталась спустя два года.

Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 11:09 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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