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Шоу-бизнес
Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой

Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой

14 августа Алене Свиридовой исполняется 60 лет. В этот день артистку поздравляют не только многочисленные поклонники и близкие, но и двое взрослых сыновей.
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Творческая биография Алены Свиридовой была и остается очень насыщенной. То же можно сказать и о ее личной жизни. Исполнительница хита "Розовый фламинго" дважды выходила замуж, крутила яркие романы и обрела счастье с молодым бизнесменом Давидом Варданяном. Кроме того, певица воспитала двоих замечательных сыновей. Наследники Свиридовой выросли, стали самостоятельными людьми и выбрали разные пути в жизни.

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Старшего наследника Алена родила в первом браке. С будущим супругом, химиком Сергеем Свиридовым, звезда познакомилась еще в студенческие годы. Мужчина оказался старше ее на восемь лет, но разница в возрасте влюбленным нисколько не мешала. Певица вышла за любимого замуж, взяла его фамилию, под которой в последующем и прославилась, и забеременела на четвертом курсе. В 1983 году в семье родился сын Василий.

Семейная жизнь и материнство давались молодой Свиридовой нелегко. Она мечтала о головокружительной карьере и не была готова справляться с многочисленными бытовыми трудностями. Брак рухнул через несколько лет, когда Алена увлеклась другим мужчиной и ушла от мужа. По признанию звезды, она винит себя за этот поступок. Но еще больше певице стыдно за то, что в молодости она на несколько лет бросила сына.

Когда наследнику было восемь лет, артистку пригласили заняться сольной карьерой в Москве. Ребенка Алена смогла забрать лишь через четыре года. К счастью, на отношения родственников это не повлияло. Василий смог понять поступок матери и не стал держать на нее обиду. Сейчас, в свои 39 лет, старший сын Свиридовой живет в Канаде, куда перебрался также его отец, и работает программистом. Он поддерживает теплые отношения как с мамой, так и с младшим братом.

Второго наследника, Григория, артистка родила уже в 41 год. Отцом ребенка звезды стал молодой манекенщик Дмитрий Мирошниченко. Примечательно, что возлюбленный был младше Алены на 20 лет и оказался ровесником ее старшего сына. Певица отдавала себе отчет, что эти отношения не продлятся долго, тем не менее семья просуществовала несколько лет. Союз рухнул в 2007-м, когда Грише было три года.

С появлением второго сына Свиридовой удалось стать образцовой матерью. Знаменитость проводила с наследником много времени и ответственно подходила к вопросу его воспитания. Григорий окончил обучение в кадетском корпусе и решил поступать в театральный вуз. По словам артистки, юноша уже самостоятельно зарабатывает на жизнь и отказывается брать у нее деньги.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Алена Свиридова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 августа 2022, 09:58 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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