Столичные новостройки рядом с вузами

Большинство ЖК находятся в престижных районах.



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В Москве сконцентрировано множество известных высших учебных заведений, как правило, расположенных в обжитых и активно развивающихся районах. Поэтому поблизости от вузов можно найти интересные новостройки – как для личного проживания, так и для покупки с инвестиционной целью.



В 20 минутах езды на общественном транспорте от знаменитого МГУ им. Ломоносова расположен высотный комплекс «Небо» от застройщика Capital Group. В трех 52-этажных небоскребах представлен широкий выбор квартир – от студий площадью 27 кв. м до многокомнатных лотов площадью 206 кв. м.

Еще один проект этого же застройщика – ЖК «Лица» – находится рядом с Финансовым университетом. В 24-этажных корпусах предлагаются апартаменты с чистовой отделкой.

Ближайший сосед МГИМО – готовый комплекс «Квартал на Никулинской» от девелопера «УЭЗ». В домах высотой до 24 этажей представлены квартиры площадью от 38,7 кв. м с лоджиями или балконами.

Группа «ПСН» возвела два комплекса рядом с вузами. От квартала «Домашний» удобно добираться до МИФИ, а от ЖК «Полянка/44» – до РЭУ имени Плеханова. Оба проекта уже сданы в эксплуатацию.

В четырнадцати минутах пешком от МАДИ находится квартал «Прайм тайм» от строительной компании «Атлантик». В двух корпусах и высотной башне представлены лоты площадью от 36 кв. м.