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Покупатели предпочитают "двушки"

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Покупатели предпочитают "двушки"

Средняя цена покупки – 14 млн рублей.
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По итогам августа наибольшей популярностью у покупателей вторичного жилья в Москве пользовались двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 36% от всего спроса. Средняя стоимость покупки составила 14 млн рублей.

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На долю «однушек» пришлось 33% от всех сделок. Средний чек покупки – 9,4 млн рублей.

Доля сделок с «трешками» составила 20% от всех покупок. За месяц спрос на такие лоты сократился сразу на 11%. Средняя стоимость сделки составила 17,5 млн рублей.

С мая на столичном рынке «вторички» наблюдается плавное снижение цен, в пределах 2%. При этом большинство сделок сопровождаются торгом, и в половине случаев собственник соглашается предоставить скидку минимум в размере 2–5%.

Если рассматривать бюджет сделок, то на долю самого дешевого жилья по цене до 6 млн рублей приходится 10% от всех покупок. Доля квартир стоимостью от 6 до 9 млн рублей составляет 16%, стоимостью 9–12 млн рублей – 25%. С квартирами стоимостью от 12 до 15 млн рублей совершается 19% от всех сделок, стоимостью от 15 до 30 млн рублей – 25%. Наконец, 8% покупок приходится на лоты дороже 30 млн рублей.

Автор: 19 сентября 2022, 11:42 Источник: Миэль ✓ Надежный источник

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